Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben ihren Willen bekräftigt, zusammen die Europäische Union zu stärken.

Macron sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris, wichtig seien die identischen Ziele der beiden Länder, und nicht so sehr die einzelnen Instrumente, mit denen diese erreicht werden könnten. Auch Merkel bekräftigte, dass sie keine Unterschiede in den Visionen für Europa sehe.



Im Anschluss zogen sich die beiden zu Gesprächen zurück. Anlass des Besuchs Merkels in Paris ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich.

