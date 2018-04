Die Außenminister mehrerer westlicher und arabischer Staaten haben eine neue diplomatische Initiative zur Beilegung des Syrien-Konflikts vorbereitet.

Bundesaußenminister Maas sprach bei dem Treffen in Paris von einem Startschuss für neue politische Bemühungen um eine Friedenslösung. In erster Linie geht es darum, wie man die mit dem syrischen Präsidenten Assad verbündeten Länder Iran und Russland einbinden kann, um den Krieg zu beenden. Die Runde will bald erneut zusammenkommen.



Maas hatte mit seinen Kollegen aus Frankreich, den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Jordanien beraten. Deutschland war zum ersten Mal dabei.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.