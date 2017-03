Am Frankreich-Sitz des Internationalen Währungsfonds in Paris ist eine Postsendung explodiert.

Nach Angaben der Polizei wurde eine Mitarbeiterin im Gesicht und an den Händen verletzt. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem im Bundesfinanzministerium in Berlin eine Paketbombe eingegangen war. Aufgegeben wurde die Sendung in der griechischen Hauptstadt Athen. Absenderin war eine linksextremistische Gruppierung. Das Paket enthielt ein explosives Gemisch und einen scharfen Zünder.