Paris Soldat schießt vor dem Louvre auf Angreifer - Regierung spricht von terroristischer Tat

Soldat schießt auf Angreifer vor dem Louvre. ( AFP PHOTO / ALAIN JOCARD)

Die französische Regierung stuft den Angriff am Pariser Louvre als Anschlag mit offensichtlich terroristischem Charakter ein.

Entsprechend äußerte sich Premierminister Cazeneuve. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Terrorverdachts ein. Nach Angaben der Polizei hatte am Vormittag ein Soldat vor dem Louvre auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann geschossen. Dieser habe zwei Rucksäcke getragen und ins Museum eindringen wollen. Sprengstoff sei bei ihm nicht gefunden worden. Der Angreifer, der "Allahu Akbar - Allah ist groß" gerufen habe, sei schwer verletzt worden. Am Mittag wurde eine zweite Person festgenommen. Die Ermittlungen müssten zeigen, ob es eine Verbindung zu dem Angriff gebe, hieß es.



Der Louvre ist geschlossen, die Umgebung wurde evakuiert. An vielen Stellen in Paris patrouillieren Soldaten. - Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Deshalb gilt dort der Ausnahmezustand.