Die Pariser Staatsanwaltschaft hat den gestrigen Angriff auf Polizisten auf den Champs-Élysées als terroristischen Akt bezeichnet.

Am Tatort sei ein handschriftlicher Zettel gefunden worden, der vermutlich aus der Tasche des Angreifers gefallen sei. Darauf werde die Terrormiliz IS verteidigt. Staatsanwalt François Molins erklärte weiter, während der langen Inhaftierung des mehrfach vorbestraften Mannes habe es keine Zeichen einer Radikalisierung gegeben. Es werde jetzt noch untersucht, wie er an seine Waffen gekommen sei und ob er Unterstützer gehabt habe.



Der 39-Jährige hatte mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr auf Polizisten geschossen und dabei einen Beamten getötet und zwei verletzt. Er wurde von Polizisten erschossen. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler eine weitere Schusswaffe sowie einen Koran. Der IS hatte die Tat bereits gestern Abend für sich reklamiert.