Bundespräsident Steinmeier hat in Paris dazu aufgerufen, Lehren aus dem britischen EU-Austritt sowie aus autoritären Tendenzen in Europa zu ziehen.

Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Hollande schlug Steinmeier vor, ein neues Kapitel der europäischen Integration aufzuschlagen. Das europäische Projekt stehe am Scheideweg, warnte er. Eine Faszination des Autoritären sei tief nach Europa eingedrungen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich in wenigen Wochen wies Steinmeier darauf hin, der französische Beitrag für Menschenrechte und Demokratie sei in diesem Jahr so wichtig wie lange nicht.



Umfragen zufolge wird es die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Le Pen, in die Stichwahl für das Präsidentenamt schaffen.