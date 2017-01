Paris Steinmeier warnt vor Populisten

Der scheidende deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hält eine Ansprache während einer Kulturveranstaltung im Außenministerium in Paris. (AFP / Geoffroy van der Hasselt)

Auf seiner Abschiedsreise hat Bundesaußenminister Steinmeier in Paris vor der Gefahr des Populismus gewarnt.

Die bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen seien nicht nur für Frankreich wichtig, sondern für ganz Europa, sagte er am Abend bei einer Veranstaltung im Außenministerium. Europa befinde sich in der schwersten Krise seit Beginn der europäischen Einigung, betonte der SPD-Politiker. In Frankreich wird im April ein neues Staatsoberhaupt gewählt.