Paris Terrorverdacht nach Angriff auf Soldaten am Louvre

Soldat schießt auf Angreifer vor dem Louvre. ( AFP PHOTO / ALAIN JOCARD)

Nach dem Angriff auf Soldaten am Pariser Louvre hat die Staatsanwaltschaft in Paris eine Untersuchung wegen versuchten Mordes und Terrorismus eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei hatte ein mit einer Machete bewaffneter Mann am Vormittag eine Militärpatrouille attackiert und dabei "Allahu akbar" - "Gott ist groß" gerufen. Ein Soldat eröffnete das Feuer und verletzte den Angreifer schwer. Nach der Attacke wurde auch eine weitere Person festgenommen, die sich am Tatort aufhielt. Behördenvertreter äußerten sich allerdings zurückhaltend, ob diese tatsächlich mit dem Vorfall zu tun habe; das müssten die weiteren Ermittlungen zeigen. - Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Terroranschläge, im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.