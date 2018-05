In der französischen Hauptstadt Paris sind zehntausende Demonstranten gegen den Reformkurs von Präsident Macron auf die Straße gegangen.

Die Teilnehmer warfen Macron vor, mit seiner Politik vor allem Unternehmen und Besserverdiener zu bevorzugen. Proteste gab es auch in anderen Städten.

Macrons Wahl an die Staatsspitze jährt sich am Montag zum ersten Mal.



In Paris war die Polizei mit einem Großaufgebot präsent. Grund dafür waren Befürchtungen, es könnte Ausschreitungen wie am 1. Mai geben. Mehr als 1.000 vermummte Randalierer hatten Geschäfte und Autos beschädigt.

