Pariser Anschläge Bislang unbekannter Attentäter womöglich identifiziert

Ein Polizeiauto nach den Anschlägen in Paris im November 2015 (imago stock & people)

Einer der bisher noch unbekannten Selbstmordattentäter der Pariser Anschläge vom November 2015 ist womöglich identifiziert.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach soll der französische Auslandsgeheimdienst DGSE herausgefunden haben, dass es sich bei einem der Angreifer auf das Fußballstadion "Stade de France" um einen irakischen Dschihadisten aus Mossul handelte. Die Identität des Mannes sei durch eine Belohnung geklärt worden, die die Terrormiliz IS an die Familie des Attentäters gezahlt habe.



Bei den Pariser Anschlägen hatten Islamisten an mehreren Orten der Stadt insgesamt 130 Menschen getötet. Zwei der drei Selbstmordattentäter, die sich vor dem Stadion in die Luft gesprengt hatten, waren bisher noch nicht identifiziert worden.