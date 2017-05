Mehrere US-Medien melden, dass Präsident Trump aus dem Pariser Klimaabkommen austreten will. Der bestätigte die Berichte nicht, sondern teilte lediglich mit, seine Entscheidung in den kommenden Tagen zu verkünden. Erste Reaktionen im Ausland fallen heftig aus.

Die US-Medien berufen sich auf Regierungskreise. Über die genauen Modalitäten eines Austritts wird den Berichten zufolge noch beraten. Die offizielle Bekanntgabe werde aber vermutlich so vorsichtig formuliert sein, dass auch eine Rücknahme der Entscheidung nicht ausgeschlossen sei, sagte eine Quelle der Nachrichtenagentur AP.

Der Präsident selbst teilte lediglich auf Twitter mit, er werde seine Entscheidung innerhalb der nächsten Tage verkünden. Er ergänzte seinen Wahlkampfslogan "Make America great again".

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!