Pariser Vororte Zahlreiche Festnahmen nach Krawallen

Ein ausgebranntes Auto im Pariser Vorort Aulnay-sous-Bois. (AFP / Geoffroy van der Hasselt)

In mehreren Vororten von Paris ist es zu gewaltsamen Unruhen gekommen.

Jugendliche legten Feuer an einem Kindergarten und setzten Autos sowie Mülltonnen in Brand. Nach Angaben der Polizei wurden in der vergangenen Nacht 17 Personen festgenommen. Auslöser der Gewalt war die Festnahme eines 22-Jährigen am 2. Februar im Vorort Aulnay-sous-Bois. Er wurde des Drogenhandels verdächtigt. Ein Polizist soll ihn mit einem Schlagstock so heftig misshandelt haben, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Seit der Fall bekannt wurde, kam es mehrere Nächte infolge zu Ausschreitungen. Der 22-Jährige rief die Vorstadtbewohner inzwischen auf, friedlich zu bleiben.