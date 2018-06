Der Paritätische Gesamtverband wendet sich in einem Brief gegen die von Bundesinnenminister Seehofer vorgesehenen zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge.

Die Größe der geplanten sogenannten Anker-Zentren sei problematisch, heißt es in einem Schreiben von Hauptgeschäftsführer Schneider an die Innenminister von Bund und Ländern, aus dem die "Frankfurter Rundschau" zitiert. Es bestehe die Gefahr, dass die Flüchtlinge dort ihrer rechtlichen Ansprüche beraubt würden. Zudem müsse die Aufenthaltsdauer auf drei Monate begrenzt werden, damit die Integration der Menschen nicht behindert werde.



In München stimmt das bayerische Kabinett heute über einen Asylplan ab. So will der Freistaat etwa die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber beschleunigen. Das Konzept sieht zudem die Einrichtung von sieben Ankerzentren in dem Bundesland vor.

