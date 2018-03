Die ukrainische Abgeordnete Sawtschenko ist wegen angeblicher Umsturzpläne festgenommen worden.

Medienberichten zufolge brachten Sicherheitskräfte die frühere Soldatin vom Parlamentsgebäude zum Sitz des Geheimdienstes SBU in Kiew. Zuvor war ihre Abgeordnetenimmunität aufgehoben worden. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihr vor, sie habe mit Hilfe der Separatisten in der Ost-Ukraine geplant, die Regierung abzusetzen. Sawtschenko, die seit längerem für eine Verständigung mit den Aufständischen wirbt, weist dies zurück.



Die frühere Militärpilotin war 2016 international bekannt geworden, nachdem sie in der Ostukraine in Gefangenschaft geriet und gegen zwei im Kriegsgebiet festgenommene Russen ausgetauscht wurde.

