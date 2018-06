An Bord des deutschen Rettungsschiffs 'Lifeline' spitzt sich die Lage nach Angaben mehrerer Bundestagsabgeordneter zu. Vertreter der Grünen und der Linkspartei bezeichneten die hygienische und medizinische Situation auf der 'Lifeline' als belastend und gefährlich.

Der Grünen-Politiker Sarrazin beschrieb, die Menschen säßen dicht gedrängt an Bord. Das Wetter solle sich nach Angaben von Meteorologen ändern und könne lebensgefährlich für Passagiere und Besatzung werden. Die Politiker, die das Rettungsschiff besucht hatten, riefen die Bundesregierung auf, sich für eine rasche Lösung einzusetzen.



Rund 50 Kilometer vor Malta wartet die Besatzung mit rund 230 Flüchtlingen an Bord auf die Erlaubnis, in einem europäischen Land anlegen zu dürfen. Das Schiff der Dresdner Hilfsorganisation 'Mission Lifeline' hatte die Flüchtlinge vor wenigen Tagen aufgenommen. Italien und Malta weigern sich bisher, dem Schiff einen Hafen zu öffnen, und es hat sich auch noch kein anderes Land zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt. Der Kapitän habe seit Tagen keine Anweisungen mehr erhalten, führte Sarrazin aus. Mit der Verzögerungstaktik riskiere man, dass die Lage eskalierte.



Vor knapp zwei Wochen war das Rettungsschiff 'Aquarius' mit mehr als 620 Flüchtlingen tagelang auf Irrfahrt. Spanien nahm die Menschen an Bord letztendlich auf.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.