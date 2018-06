In Deutschland haben die ersten Wähler mit türkischem Pass ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abgegeben.

Mehrere Generalkonsulate meldeten einen regen Andrang. Die Wahllokale sind bis zum 19. Juni geöffnet. Die Abstimmung in der Türkei findet am 24. Juni statt. Nach Angaben aus Ankara sind rund drei Millionen Wähler im Ausland registriert, davon etwa 1,4 Millionen in Deutschland.



Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien rechnet damit, dass eine Mehrheit für Präsident Erdogan und seine AKP stimmen wird. Ulusoy sagte im Deutschlandfunk, Erdogan könne sich auf seine Landsleute in Deutschland verlassen. Dies liege unter anderem daran, dass viele Türken als Gastarbeiter aus dem konservativ geprägten Anatolien nach Deutschland gekommen seien. Außerdem sei neben der AKP nur die Kurdenpartei HDP gut in Deutschland organisiert. Ulusoy betonte, allerdings hätten die Auslandsstimmen keinen großen Einfluss auf den Wahlausgang, außer das Ergebnis falle sehr knapp aus.



Wahllokale gibt es in vielen großen Städten, etwa in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und bei Köln. Eine Briefwahl ist nicht möglich. In der Türkei selbst wird erst am 24. Juni gewählt.



Präsident Erdogan, der erneut antritt, hatte die Abstimmung vorgezogen. Ursprünglich war sie erst für November kommenden Jahres geplant.

