In der Türkei finden heute vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.

Knapp 60 Millionen Türken sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit den Wahlen wird die Einführung eines Präsidialsystems abgeschlossen. Der neue Präsident wird Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft.



Umfragen zufolge geht Staatspräsident Erdogan von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP als Favorit in die Abstimmung. Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ince, forderte die Rücknahme des umstrittenen Präsidialsystems. Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr deutscher Zeit und schließen um 16 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet am 8. Juli eine Stichwahl statt.



Mit Großkundgebungen ging gestern der Wahlkampf zu Ende. Zum dritten Mal hintereinander kamen Hunderttausende Menschen zur Abschlussveranstaltung des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Ince. Dieses Mal versammelten sie sich in Istanbul. "Ihr, die ihr die Plätze füllt, erneuert eure Hoffnung, morgen wird ein ganz neuer Tag anbrechen", rief der Kandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP) der Menschenmenge zu. Einen Tag vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen präsentierte sich Ince erneut als Kandidat der gesamten Opposition - er hatte es während des Wahlkampf stets vermieden, die CHP-Parteifahne zu zeigen. Am Ufer der Marmara-Meers im Stadtteil Maltepe versammelten sich nach Inces Angaben fünf Millionen Menschen zu seiner Abschlusskundgebung. Von unabhängiger Seite war die Zahl nicht zu überprüfen. Auch Inces Kundgebungen in der Küstenstadt Izmir und der Hauptstadt Ankara hatten an den Abenden zuvor Hunderttausende angezogen.



Der CHP-Kandidat warnte, sollte Erdogan am Sonntag erneut die Wahl gewinnen, werde die Währung schwach bleiben, die Preise würden weiter steigen, und die Frage der 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei bliebe ungelöst. Wenn er aber gewinne, würden "80 Millionen Türken gewinnen! Die Türkei wird gewinnen!", rief der 54-Jährige der Menge zu, die immer wieder Rufe von "Ince Präsident" und "Recht, Gesetz, Gerechtigkeit" anstimmte.



Präsident Erdogan hielt mehrere Kundgebungen in der Bosporus-Metropole ab. Er trat ebenfalls in Istanbul auf, entschied sich jedoch für mehrere kleinere Auftritte in verschiedenen Stadtteilen, die jeweils tausende Menschen anzogen. Erdogan sprach Ince die Kompetenz für das höchste Staatsamt ab: "Es ist eine Sache, Physiklehrer zu sein, aber etwas anderes, ein Land zu führen. Präsident zu sein, braucht Erfahrung", sagte der langjährige Staats- und Regierungschef laut türkischen Medien mit Blick auf den früheren Lehrer Ince, der zwar seit 16 Jahren Abgeordneter ist, aber keine Regierungserfahrung hat.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.