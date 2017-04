Ausländische Hacker haben möglicherweise versucht, die Abstimmung über den Brexit zu beeinflussen.

Zu diesem Schluss kommt der Verfassungsausschuss des Londoner Unterhauses. In seinem Bericht heißt es, die Ausschussmitglieder seien sehr besorgt. Großbritannien müsse sich in Zukunft stärker gegen Cyber-Angriffe wappnen, etwa aus Russland und China.



In dem Bericht geht es um die Internet-Seite, auf der die britischen Wähler sich für eine Teilnahme am Referendum registrieren mussten. Diese war am letzten Tag der Anmeldefrist zusammengebrochen. Die Regierung hatte die Registrierung daraufhin verlängert. Die Parlamentarier gehen nicht davon aus, dass der Ausgang der Volksabstimmung beeinflusst wurde. Sie appellieren jedoch an die Regierung, aus dem Vorfall Lehren zu ziehen.