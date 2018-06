In Kanada ist der Besitz von kleinen Mengen an Cannabis künftig legal.

Das Parlament in Ottawa billigte in einer endgültigen Abstimmung mehrheitlich einen entsprechenden Gesetzentwurf. Damit dürfen Volljährige straffrei kleinere Mengen an Cannabis für den Privatgebrauch besitzen und konsumieren.

