Das österreichische Parlament hat das bereits beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie wieder zurückgenommen.

Das Verbot war vor drei Jahren von der Vorgängerregierung aus ÖVP und SPÖ beschlossen worden und sollte am 1. Mai in Kraft treten. Nun setzte der neue Koalitionspartner FPÖ gemeinsam mit der ÖVP durch, dass in Lokalen weiterhin geraucht werden darf. Österreich ist eines der letzten Länder Europas ohne Rauchverbot in Gaststätten. Opposition und Teile der Bevölkerung hatten seit Wochen gegen das Vorhaben protestiert. Die Neuregelung, dass Jugendliche unter 18 Jahren keine Zigaretten mehr kaufen dürfen, bleibt bestehen. Zudem gilt eine Regelung, die getrennte Raucherräume in Lokalen vorsieht.

