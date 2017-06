Die erste Runde der Parlamentswahl in den Überseegebieten ist bereits gelaufen, heute ist der Großteil der Franzosen dazu aufgerufen, die Zusammensetzung der Nationalversammlung zu bestimmen. Präsident Macron braucht die Unterstützung des Parlaments, um seine Reformen durchzusetzen.

Einen Monat nach der Präsidentschaftswahl stimmen die Franzosen heute über eine neue Nationalversammlung ab. Die Wahlen gelten als entscheidende Bewährungsprobe für den neuen Präsidenten Macron.

Macrons Partei in den Umfragen vorn

Wegen der Zeitverschiebung waren die Bürger in den französischen Überseegebieten bereits gestern zum ersten Wahlgang aufgerufen. Die Kandidaten in den 577 Wahlkreisen benötigen eine absolute Mehrheit. In der zweiten Runde eine Woche später reicht die relative Mehrheit. Bei der Parlamentswahl gilt Macrons Partei "La République en marche" als Favorit. Vielen Umfragen zufolge könnte sie aus dem Stand die absolute Mehrheit erzielen. Damit könnte Macron seine Gesetzesvorhaben durchsetzen, mit denen er die französische Wirtschaft reformieren will.

Düstere Aussichten für alteingesessene Parteien

Die Konservativen sowie die derzeit dominierenden Sozialisten von Amtsvorgänger François Hollande stehen dagegen unter Druck. Daneben treten unter anderem der rechtsextreme Front National sowie die linke Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon an.

Massive Sicherheitsvorkehrungen

Die Wahlen finden wegen der Terror-Gefahr unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Ausnahmezustand ist extra für die Wahlen verlängert worden. Rund 50.000 Polizisten und tausende Soldaten sind im Einsatz, um die Abstimmung zu schützen. Unter anderem werden in den Eingangsbereichen der Wahllokale Taschen kontrolliert. Die Abstimmung läuft bis 18 Uhr, in großen Städten sind die Wahllokale zwei Stunden länger geöffnet. Die ersten Hochrechnungen werden unmittelbar danach erwartet.

(tep/gri)