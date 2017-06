Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei der Parlamentswahl eine klare Mehrheit für seine Politik gewonnen, aber schwächer abgeschnitten als erwartet. Die traditionellen Regierungsparteien der bürgerlichen Rechten und der Sozialisten mussten eine weitere Niederlage einstecken. Der Rechtspopulistin Marine Le Pen gelang erstmals der Einzug ins französische Parlament.

Laut Hochrechnungen kam Macrons Lager La République En Marche gemeinsam mit MoDem aus dem Stand auf 355 bis 365 der 577 Sitze in der Nationalversammlung. Meinungsforscher hatten zuvor bis zu 470 Mandate für möglich gehalten. Die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. Die konservativen Republikaner kommen demnach auf 97 bis 130 Mandate, das sozialistische dürfte nur noch mit 29 bis 49 Sitzen vertreten sein. Die linke La France Insoumise kommt auf 30 Sitze. Der rechtsextreme Front National gewinnt vier bis acht Mandate. Sollten sich die Zahlen bestätigen, hätte Macron weitgehend freie Hand für sein Reformprogramm. Der 39-Jährige will noch in diesem Monat eine umstrittene Lockerung des Arbeitsrechts und ein neues Anti-Terror-Gesetz auf den Weg bringen.

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe sieht in dem klaren Ausgang der Parlamentswahl einen Vertrauensbeweis der Wähler und eine Verpflichtung für die Regierung. "Mit ihrer Wahl haben die Franzosen in großer Mehrheit die Hoffnung der Wut vorgezogen, den Optimismus dem Pessimismus", sagte Philippe am Abend.

Voilà les résultats des élections #législatives2017 selon une première estimation à 20 heures https://t.co/BfQ8rQNn5W pic.twitter.com/2rPN4g6XIK — Le Monde (@lemondefr) June 18, 2017

Zugleich beklagte er die geringe Wahlbeteiligung. "Die Wahlenthaltung ist nie eine gute Nachricht für die Demokratie." Im Tagesverlauf hatte sich eine äußerst niedrige Beteiligung abgezeichnet. Laut Hochrechnungen lag sie bei rund 43 Prozent. Damit hätten sich so wenige Wahlberechtigte wie nie an der Parlamentswahl beteiligt. An der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag hatten sich auch weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligt. Der französische Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon sagte zur niedrigen Wahlbeteiligung: "Unser Volk ist bei dieser Wahl in eine Form des staatsbürgerlichen Generalstreiks getreten."

Der französische Präsident Emmanuel Macron gibt seine Stimme in Le Touquet in Nordfrankreich bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen ab. (AFP - Christophe Archambault)

Vor einer Woche hatte das Bündnis "Republique en marche" und der Mitte-Partei "MoDem" 32,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die bürgerliche Rechte um die konservativen Republikaner kam auf 21,6 Prozent, der rechtsextreme Front National auf 13,2 Prozent. Die Sozialisten fuhren mit 9,5 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

Frankreichs Sozialistenchef Jean-Christophe Cambadélis kündigte nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen der zweiten Wahlrunde seinen Rückzug aus der Parteispitze an. Eine neue Parteiführung werde so schnell wie möglich eingesetzt.

Der Sieger bekommt alles

Macrons Bündnis profitiert auch vom französischen Wahlsystem: Es gilt ein reines Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen. Die Franzosen wählen in 577 Wahlkreisen jeweils einen Abgeordneten. Ähnlich wie in Großbritannien gilt dabei das Prinzip "Der Sieger bekommt alles"; die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden bei der Sitzverteilung im Parlament nicht berücksichtigt. Zum Vergleich: In Deutschland haben Wähler eine Erststimme für Direktkandidaten und eine Zweitstimme, die für die Verteilung der Sitze an die im Parlament vertretenen Parteien maßgeblich ist.

Nur in vier Wahlkreisen setzte sich bereits in der ersten Runde am vergangenen Sonntag ein Kandidat durch; dazu war eine absolute Mehrheit nötig. Überall sonst fiel die Entscheidung heute in der Stichwahl. An der konnten alle Kandidaten teilnehmen, für die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten des Wahlkreises gestimmt haben. In der zweiten Runde siegt, wer die meisten Stimmen bekommt.

Le Pen erstmals im Parlament

Das System macht es vor allem für kleinere Parteien schwierig, Abgeordnetenmandate zu erringen. Deswegen spielte der rechtsextreme Front National (FN) bislang trotz zweistelliger Wahlergebnisse kaum eine Rolle im Parlament - oft verbündeten sich die anderen Parteien im zweiten Wahlgang gegen die Partei. 2012 kam der FN in der ersten Runde landesweit auf 13,6 Prozent der Stimmen, erhielt aber nur zwei der 577 Sitze.

Medienberichten und eigenen Angaben zufolge hat auch Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National ihren Sitz bei der Stichwahl in Hénin-Beaumont gewonnen. Im ersten Wahlgang lag sie mit 46 Prozent fast 30 Punkte vor ihrer Stichwahl-Gegnerin. Der symbolische Erfolg wäre nach der verlorenen Präsidentschaftswahl wichtig für Le Pen. Auch ihr Lebenspartner Louis Aliot hat demnach in seinem Wahlkreis den Sitz für den FN errungen. Eine Fraktion kann die Partei jedoch nicht bilden, denn dazu wären 15 Abgeordnete nötig. Bisher hatte der FN zwei Sitze im Parlament.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Sieg seines Lagers bei der Parlamentswahl gratuliert. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte:

Kanzlerin #Merkel: Glückwunsch, @EmmanuelMacron, zur klaren parlamentarischen Mehrheit +auf weiter gute Zusammenarbeit für DEU, FRA, Europa. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 18. Juni 2017

50.000 Polizisten sollten die Wahl schützen

Die Wahllokale waren von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in großen Städten zwei Stunden länger. In mehreren Überseegebieten wurde wegen der Zeitverschiebung schon am Samstag gewählt. 50.000 Polizisten sollten die Abstimmung schützen. Nach einer Reihe von Terroranschlägen in den vergangenen Jahren gilt in Frankreich weiterhin der Ausnahmezustand.

