In Frankreich wird heute im zweiten Wahlgang über die neue Zusammensetzung des Parlaments entschieden. Präsident Emmanuel Macron liegt mit seiner Partei in den Umfragen vorn. Bis zum Mittag hatten nur 18 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - drei Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.

Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl zeichnet sich eine niedrige Beteiligung ab. Wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht, hatten bis zum Mittag knapp 18 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Abstimmung vor fünf Jahren lag dieser Wert bei gut 21 Prozent. An der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag hatten sich insgesamt weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligt. Präsident Macron gab seine Stimme am Morgen im nordfranzösischen Le Touquet ab.

Der französische Präsident Emmanuel Macron gibt seine Stimme in Le Touquet in Nordfrankreich bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen ab. (AFP - Christophe Archambault)

Vor einer Woche hatte das Bündnis sein Bündnis "Republique en marche" und der Mitte-Partei "MoDem" 32,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die bürgerliche Rechte um die konservativen Republikaner kam auf 21,6 Prozent, der rechtsextreme Front National auf 13,2 Prozent. Die Sozialisten fuhren mit 9,5 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

Macrons Lager kann nach Umfragen mit bis zu 470 der 577 Sitze in der Nationalversammlung rechnen - und damit mit der absoluten Mehrheit. Die Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger François Hollande dürften 90 Prozent ihrer Parlamentssitze verlieren - soweit die Umfragen eintreffen.

Der Sieger bekommt alles

Macrons Bündnis profitiert auch vom französischen Wahlsystem: Es gilt ein reines Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen. Die Franzosen wählen in 577 Wahlkreisen jeweils einen Abgeordneten. Ähnlich wie in Großbritannien gilt dabei das Prinzip "Der Sieger bekommt alles"; die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden bei der Sitzverteilung im Parlament nicht berücksichtigt. Zum Vergleich: In Deutschland haben Wähler eine Erststimme für Direktkandidaten und eine Zweitstimme, die für die Verteilung der Sitze an die im Parlament vertretenen Parteien maßgeblich ist.

Nur in vier Wahlkreisen setzte sich bereits in der ersten Runde am vergangenen Sonntag ein Kandidat durch; dazu war eine absolute Mehrheit nötig. Überall sonst fällt die Entscheidung heute in der Stichwahl. An der können alle Kandidaten teilnehmen, für die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten des Wahlkreises gestimmt haben. In der zweiten Runde gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt.

Zieht Le Pen zum ersten Mal ins Parlament ein?

Das System macht es vor allem für kleinere Parteien schwierig, Abgeordnetenmandate zu erringen. Deswegen spielte der rechtsextreme Front National (FN) bislang trotz zweistelliger Wahlergebnisse kaum eine Rolle im Parlament - oft verbündeten sich die anderen Parteien im zweiten Wahlgang gegen die Partei. 2012 kam der FN in der ersten Runde landesweit auf 13,6 Prozent der Stimmen, erhielt aber nur 2 der 577 Sitze.

FN-Chefin Marine Le Pen hat heute die Chance, erstmals einen Sitz in der Nationalversammlung zu bekommen. Sie lag in der nordfranzösischen FN-Hochburg Hénin-Beaumont im ersten Wahlgang mit 46 Prozent fast 30 Punkte vor ihrer Stichwahl-Gegnerin. Der symbolische Erfolg wäre nach der verlorenen Präsidentschaftswahl wichtig für Le Pen. Umfragen zufolge kann die Partei nicht mit mehr als fünf Sitzen im Parlament rechnen.

50.000 Polizisten schützen die Wahl

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in großen Städten zwei Stunden länger. In mehreren Überseegebieten wurde wegen der Zeitverschiebung schon am Samstag gewählt. Erste offizielle Hochrechnungen werden um 20 Uhr veröffentlicht.

50.000 Polizisten sollen die Abstimmung schützen. Nach einer Reihe von Terroranschlägen in den vergangenen Jahren gilt in Frankreich weiterhin der Ausnahmezustand.

(cvo/fwa/vic)