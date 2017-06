Die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich läuft schleppend an: Bis zum Mittag lag die Wahlbeteiligung unter derjenigen vor fünf Jahren. Präsident Macron setzt auf eine breite Unterstützung für seine noch junge Partei, denn er braucht starken Rückhalt für seine angestrebten Reformen.

Einen Monat nach der Präsidentschaftswahl stimmen die Franzosen heute über eine neue Nationalversammlung ab. Die Wahl gilt als entscheidende Bewährungsprobe für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Insgesamt können sich mehr als 47 Millionen Menschen an der Abstimmung beteiligen. Wegen der Zeitverschiebung waren die Bürger in den französischen Überseegebieten bereits gestern zum ersten Wahlgang aufgerufen.

Zögerliche Beteiligung

Die erste Runde der Parlamentswahl läuft bisher allerdings schleppend an. Das Innenministerium in Paris teilte mit, dass bis zum Mittag gut 19 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben - etwas weniger als vor fünf Jahren. Damals lag die Beteiligung gegen Mittag bereits bei 21 Prozent.

Präsident Macron und seine Frau haben am 11.6.2017 gewählt (AFP PHOTO / Christophe Petit Tesson)

Präsident Macron und seine Frau Brigitte gaben in Le Touquet am Ärmelkanal ihre Stimme ab. Der Staatschef begrüßte vor dem Rathaus zahlreiche Anhänger.

Macrons Partei in den Umfragen vorn

Macrons Partei "La République en Marche" geht Umfragen zufolge als Favoritin ins Rennen. Sie könnte zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem mit rund 30 Prozent stärkste Kraft werden.

Die konservativen Republikaner lagen zuletzt bei rund 22 Prozent, der rechtspopulistische Front National von Marine Le Pen bei 17 Prozent, die Bewegung "Das unbeugsame Frankreich" des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon bei elf Prozent und die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande bei acht Prozent.

Der Sozialist und ehemalige Premierminister Manuel Valls gab seine Stimme in Evry ab und rief die Franzosen zur Wahl auf.

Zweite Wahlrunde in einer Woche

Die Abgeordneten der Nationalversammlung werden in zwei Runden nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. Die Kandidaten in den 577 Wahlkreisen benötigen in der ersten Runde die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, um ein Mandat zu erringen. Das reicht allerdings nur aus, wenn das gleichzeitig mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten umfasst - es kommt also auch auf die Wahlbeteiligung an. Im zweiten Wahlgang reicht die relative Mehrheit.

Die zweite Runde findet am kommenden Sonntag statt. Sie entscheidet über die endgültige Verteilung der Mandate im Parlament. Prognosen zufolge kann Macron dann mit einer bequemen absoluten Mehrheit rechnen. Damit könnte der Staatschef seine Reformvorhaben wie eine weitere Lockerung des französischen Arbeitsrechts umsetzen.

Massive Sicherheitsvorkehrungen

Die Wahlen finden wegen der Terror-Gefahr unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Ausnahmezustand ist extra für die Wahlen verlängert worden. Rund 50.000 Polizisten und tausende Soldaten sind im Einsatz, um die Abstimmung zu schützen. Unter anderem werden in den Eingangsbereichen der Wahllokale Taschen kontrolliert. Die Abstimmung läuft bis 18 Uhr, in großen Städten sind die Wahllokale zwei Stunden länger geöffnet. Die ersten Hochrechnungen werden unmittelbar danach erwartet.

(tep/gri/vic)