Parlamentswahl in Italien

Bei den bevorstehenden Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.

Nach Einschätzung von Wahlforschern dürfte morgen keine Partei und kein Bündnis die notwendige Mehrheit erreichen. In Umfragen lag das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Berlusconi zuletzt vorn, auch rechtspopulistische und europakritische Parteien wie die Partei Lega dürften starken Zulauf bekommen. Stärkste Einzelpartei könnte die Fünf-Sterne-Protest-Bewegung werden. Den regierenden Sozialdemokraten werden deutliche Verluste vorausgesagt.



Die Wahllokale öffnen morgen früh um 7 Uhr und schließen am späten Abend gegen 23 Uhr. Mit einem Ergebnis wird erst am Montag gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.