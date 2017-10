Auch in Österreich finden heute vorgezogene Parlamentswahlen statt.

Die ersten Stimmlokale sind bereits seit sechs Uhr geöffnet. Rund 6,4 Millionen Bürger können über die Zusammensetzung des Nationalrats in Wien entscheiden. Insgesamt treten 16 Parteien an. Der Chef der sozialdemokratischen SPÖ, Kern, kämpft um sein Amt als Bundeskanzler. Für die konservative ÖVP geht der derzeitige Außenminister Kurz ins Rennen. Mit Spannung wird auch das Abschneiden der rechtspopulistischen FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Strache erwartet. Die Wahllokale in Österreich schließen bereits um 17 Uhr. Kurz darauf wird mit ersten Zahlen gerechnet.



Die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Konservativen war im Mai zerbrochen. Deshalb findet die Parlamentswahl ein Jahr früher statt als vorgesehen.