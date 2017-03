In den Niederlanden wird heute ein neues Parlament gewählt.

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 13 Millionen Menschen. In letzten Umfragen lagen die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Rutte und die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Wilders eng beieinander.



Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Anschließend wird eine erste Prognose erwartet. Wann es ein vorläufiges Endergebnis

gibt, ist unklar. Um das Hacken von Computern zu verhindern, wird in den Niederlanden per Hand gewählt und auch ausgezählt.