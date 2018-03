Parlamentswahlen in Italien

In Italien können die Bürger noch bis zum späten Abend ihre Stimme für die Parlamentswahlen abgeben.

Mit ersten Ergebnissen wird wegen des komplizierten Wahlsystems erst für morgen gerechnet. Das neue Wahlrecht sorgte bereits für einige Pannen. So mussten in Palermo und Mantua tausende Wahlzettel neu gedruckt werden, weil sie Fehler hatten. Auch in Rom gab es Unstimmigkeiten über die Namen von Senatoren und Abgeordneten. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich daher lange Schlangen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.