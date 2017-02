Der Beschluss des AfD-Parteivorstandes, Björn Höcke aus der Partei ausschließen zu wollen, ist vieles. Eines ist er ganz sicher nicht: Ein glaubhafter Versuch, endlich eine rote Linie zu ziehen und sich in Richtung des ganz rechten politischen Rands abzugrenzen.

Der thüringische Landesvorsitzende ist zwar einer der lautesten Vertreter des rechten Spektrums der Partei. Für manche ist er sogar dessen Gesicht. Aber er ist bei weitem nicht der einzige, der jene Ansichten vertritt, für die er nun kalt gestellt werden soll. Und in diesem speziellen Fall, der Erinnerungskultur, ist er bei seiner Rede in Dresden sogar inhaltlich gar nicht einmal über das hinausgegangen, was die Partei in ihrem eigenen Programm fordert.

Zitat: "Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst."

Es gibt in der AfD nicht Wenige, die Björn Höcke und mit ihm alle Ähnlichdenkenden gerne aus der Partei werfen würden. Die endlich die Afd zu einer wirtschaftsliberalen, aber in der Familien- und Gesellschaftspolitik konservativen Alternative zu den anderen Parteien machen wollen. Mit dem jetzigen Versuch hat das aber nichts zu tun. Denn es geht, zumindest wenn man auf den Vorstand schaut, nicht um eine Richtungsentscheidung. Es geht nicht um Rechts mit Höcke oder Mitte mit Petry. Es geht nicht einmal um die unterschiedliche Interpretation des Parteiprogramms.

Ausschluss als taktisches Antäuschen

Es geht – ganz schlicht – um Macht. Es ist wenig glaubwürdig, wenn Petry Höcke vorwirft, mit seinem Fischen am rechten Rand des politischen Spektrums der Partei zu schaden. Und sich dann bei einer Veranstaltung in Koblenz Seite an Seite mit Marine Le Pen zu präsentieren; der Chefin des französischen Front National.

Der heutige Vorstandsbeschluss kann daher als taktisches Antäuschen gelesen werden. Das Signal in die politische Mitte: wir tun ja was gegen Rechts, wir nutzen dafür sogar das schärfste Schwert, das uns als Vorstand zur Verfügung steht: Die Androhung des Parteiausschlusses.

Petry dürfte gut genug wissen, dass der Ausgang dieses Verfahrens ganz anders ausgehen kann, als sie das erhofft. Denn dass die parteiinternen Schiedsgerichte, in denen auch Höcke-Unterstützer sitzen, ihrem Wunsch nachkommen, ist nicht garantiert. Der Schaden wäre ihrer.

Petry spielt ein riskantes Spiel

Vermutlich spielt sie auf Zeit, denn solche Verfahren können dauern – und bis zur Entscheidung dürfte sich Höcke etwas bedeckter halten im ewigen Kampf gegen die Parteichefin. Für dieses Ringen um Macht nimmt sie sogar in Kauf, einen – wahrscheinlich nicht kleinen Teil - der Anhängerschaft vor den Kopf zu stoßen. Jene nämlich die genau wegen Björn Höcke die AfD wählen.

Und sie riskiert auch, Teile der Basis und potenziellen Wähler zu verunsichern, die sich nun fragen: Läuft das wie damals unter Lucke auf eine Spaltung hinaus? Das wäre Gift im Wahljahr.

Es ist also vor allem ein riskantes Spiel, das die Parteichefin da spielt. Für sie selber. Und für die Partei.

Stefan Maas (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Stefan Maas, Jahrgang 1978, studierte Journalismus und Psychologie in London. Nach dem Volontariat beim Deutschlandradio arbeitete er sieben Jahre in der Abteilung Hintergrund. Seit 2013 berichtet er aus dem Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Seine Schwerpunkte: Verbraucher-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und die AfD.