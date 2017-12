CDU und FDP haben im Wahljahr 2017 mit Abstand die meisten meldepflichtigen Großspenden von Wirtschaftsunternehmen und vermögenden Gönnern erhalten.

Wie aus Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervorgeht, kam die CDU bis kurz vor Weihnachten auf insgesamt fast 2,9 Millionen Euro, die FDP auf rund 1,9 Millionen. Allein die Liberalen bekamen damit nach einer Auswertung des Vereins Lobbycontrol mehr als doppelt so viel wie im Bundestagswahljahr 2013. Insgesamt gingen in diesem Jahr rund 5,5 Millionen Euro durch Großspenden an die im Bundestag vertretenen Parteien. An die Grünen gingen 373 000 Euro, an die SPD nur 350 000 Euro. Nach dem Parteiengesetz müssen Spenden über 50 000 Euro sofort der Bundestagsverwaltung gemeldet werden, diese veröffentlicht auch die Namen der Spender.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.