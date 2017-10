Nach Ansicht des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Stegner sollte sich die Partei stärker am Programm international erfolgreicher Mitte-Links-Politiker orientieren.

Der TAZ sagte er, der kanadische Premierminister Trudeau oder der ehemalige US-Präsidentschaftsbewerber Sanders begeisterten deshalb so viele junge Leute, weil sie globale Gerechtigkeitsfragen wie Reichtumsverteilung, Waffenexporte oder Klimaschutz in den Vordergrund stellten. Daran solle sich die SPD ein Beispiel nehmen. Die Bundestagsabgeordnete Mattheis führte aus, neoliberale Einflüsse seien tief in die Partei eingesickert. Davon müsse sie sich befreien. Stegner und Mattheis gehören zum linken Flügel der SPD.