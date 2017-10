Der Berliner Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider hat der Kommunistischen Partei Chinas ein rigoroseres Durchgreifen gegenüber Kritikern attestiert als vor fünf Jahren.

Seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteischef Xi Jinping sei Peking sehr viel härter im Umgang mit Dissidenten und Abweichlern geworden, sagte der Ostasienexperte der FU Berlin im Deutschlandfunk. Die öffentliche Überwachung werde viel grenzenloser eingesetzt als in Deutschland. Den "gläsernen Menschen" gebe es in China im besonderen Maße. Der Einsatz der technologischen Überwachungsmöglichkeiten sei sehr weit gediehen, betonte Sandschneider.



In Peking hat heute der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas begonnen. Der einwöchige Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt. Bei dem Treffen werden auch die mehr als 200 Mitglieder des KP-Zentralkomitees gewählt. Xi dürfte für weitere fünf Jahre als Parteichef bestätigt werden. Es wird zudem damit gerechnet, dass er weitere Gefolgsleute in führende Positionen bringen wird. Sandschneider sagte, Xi habe seine Macht schneller als seine Vorgänger konsolidiert und Wettbewerber verdrängt.