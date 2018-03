Der designierte bayerische Regierungschef Söder sieht seine Partei dank der Aufgabenteilung mit dem künftigen Bundesinnenminister Seehofer gut aufgestellt.

Die CSU habe nun eine starke Position, um in Berlin ihre zentralen Forderungen einzubringen, sagte Söder am Abend im ARD-Fernsehen. Es könne das durchgesetzt werden, was versprochen worden sei. Dazu zählten die Begrenzung der Zuwanderung und der Erhalt des Rechtsstaates, auch wenn es um Abschiebung gehe, betonte Söder.



Seehofer war gestern nach neuneinhalb Jahren als Bayerns

Regierungschef aus dem Amt geschieden. Künftig fungiert er als Bundesinnenminister, bleibt aber CSU-Vorsitzender.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.