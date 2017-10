Die AfD hat nach Kritik die Akkreditierungsregeln für ihren Parteitag Anfang Dezember geändert.

AfD-Sprecher Lüth teilte per Twitter mit, dass die bisherige - Zitat - "Testversion" gelöscht sei. Ab sofort könnten Journalisten eine neue offizielle Anmelde-Maske auf der Internetseite der Partei nutzen.



Gestern hatte die Partei von den Journalisten bei der Akkreditierung noch das Recht gefordert, Auskünfte über sie einzuziehen. In einer zu bestätigenden Einverständniserklärung hieß es wörtlich: "Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten einverstanden." Unter besondere Daten fallen nach Paragraf 3 des Bundesdatenschutzgesetzes unter anderem die politische Meinung und religiöse Überzeugungen. Der Deutsche Journalistenverband hatte dies als unzulässige Einmischung in die Privatangelegenheiten von Journalisten zurückgewiesen. Staatsrechtler stuften das Vorgehen als verfassungswidrig ein.