Bündnis 90/Die Grünen haben eine neue Parteispitze.

Auf dem Bundesparteitag in Hannover wählten die Delegierten den schleswig-holsteinischen Umweltminister Habeck mit 81,3 Prozent zu ihrem Vorsitzenden. Ko-Chefin wurde die Bundestagsabgeordnete Baerbock, sie bekam 64,5 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen die Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Piel, durch.



Zuvor hatte Habeck in seiner Bewerbungsrede betont, die gesellschaftliche Kluft in Deutschland werde immer größer. Man habe einen schamlosen Reichtum und eine sichtbare Armut. Nötig seien eine Umverteilung und eine härtere Besteuerung von Kapital und Vermögen. Ähnlich äußerte sich Baerbock, auch sie forderte mehr soziale Gerechtigkeit. Sowohl Habeck als auch Baerbock gehören dem Realo-Flügel der Partei an.



Die bisherigen Parteichefs Peter und Özdemir waren nicht mehr angetreten. Um den Weg für die Kandidatur Habecks frei zu machen, hatten die Delegierten gestern Regelungen zur Trennung von Partei - und Regierungsamt geändert.

