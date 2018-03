Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Bannon, ist beim Parteitag des rechtsextremen Front National in Lille aufgetreten und hat viel Applaus bekommen. In seiner Rede sagte er: "Die Geschichte ist auf unserer Seite und wird uns von Sieg zu Sieg führen."

Bannon sagte zu den Delegierten, sie seien Teil einer Bewegung, die größer sei als Frankreich, Italien, Polen und Ungarn. Der Front National begleitete die Rede engmaschig auf Twitter und gab die Aussagen des früheren Chefs von Breitbart News auf Französisch wieder. Demnach betonte Bannon auch, die aktuelle Politik beschränke sich nicht mehr auf eine Teilung links/rechts. Das habe man jüngst in Italien gesehen, mit der Partei Liga und der Fünf-Sterne-Bewegung - die sich beide gegen die Politik der Eliten in Rom und Brüssel richteten. Auch Buzzfeed France News gab viele Aussagen wieder und berichtet, von den Medien im Saal sei Bannon anfangs ausgepfiffen worden.



Der stellvertretende Parteivorsitzende des Front National, Aliot, hatte Bannons Rede gestern angekündigt und erklärt, dieser verkörpere die Ablehnung des "Establishments". Parteisprecher Chenu sagte, Bannon werde den Delegierten darlegen, dass "der Sieg möglich" sei - und wie man dorthin gelange.



Der Journalist Alex Sulzer vom Nachrichtenmagazin "L'Express" twitterte, Bannon sei empfangen worden wie ein Rockstar, und man habe wohl noch nie derart viele Amerikaflaggen auf einem Parteitag in Frankreich gesehen. Der Vorsitzende der französischen Regierungspartei "La République en Marche", Castaner, twitterte schon vorher, Bannon sei bekannt als "König der Fake News". Für den Front National bedeute das: Die Partei möge vielleicht ihren Namen ändern, nicht aber ihre politische Linie.



Damit spielt Castaner auf den Erneuerungsprozess an, den die Partei mit ihrer Vorsitzenden Le Pen anstrebt. Auf dem Parteitag soll der Front National unter anderem einen neuen Namen bekommen, Le Pen spricht von einem "historischen Wendepunkt. Aus den Ergebnissen einer Mitgliederbefragung geht hervor, dass die Basis durchweg EU-skeptische Positionen befürwortet - etwa einen Ausstieg aus dem Euro und ein Referendum über einen Frexit, also einen Austritt aus der EU ähnlich dem Brexit Großbritanniens.



Der Auftritt von Steve Bannon beim Front National ist für den früheren Präsidentenberater und Chef von Breitbart News nur eine Station auf einer längeren Reise durch Europa. Dabei traf er unter anderem auch die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel und ihre Stellvertreterin von Storch. Die New York Times widmet Bannons Reise einen längeren Artikel und spricht von einer "internationalen Mission", die Bannon erfüllen wolle. Das Treffen mit den AfD-Politikerinnen bezeichnete er demnach als "faszinierend". Der Zeitung zufolge könnte Bannon auch den ungarischen Ministerpräsidenten Orban treffen, in Italien hielt er sich ebenfalls bereits auf. Bannon war vom Amtsantritt des US-Präsidenten bis zum vergangenen Herbst dessen Chefberater. Er ist einer von zahlreichen Beratern und Politikern, die das Team von Trump wieder verlassen haben oder gefeuert wurden.

