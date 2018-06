SPD-Chefin Nahles hat Bundesinnenminister Seehofer als Gefahr für Europa bezeichnet.

Sie sagte auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten in Bochum, Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder seien auf dem Weg zum deutschen Brexit. Nahles betonte, sie sehe viele Parallelen zur Politik der Konservativen in Großbritannien. Sie hätten Europa jahrelang schlechtgeredet und mit Alleingängen andere vor den Kopf gestoßen. Da müsse man sich nicht wundern, wenn die Bürger das ernst nähmen und sich gegen Europa stellten. Heute vor zwei Jahren hatte sich bei einem Referendum in Großbritannien eine Mehrheit für einen Ausstieg aus der EU ausgesprochen.



Hintergrund von Nahles' Äußerungen ist der Asylstreit zwischen CDU und CSU, in dem es inzwischen auch um die Richtlinienkompetenz von Bundeskanzlerin Merkel geht. Seehofer plant, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, wenn sie schon in anderen Ländern registriert sind. Er will sein Vorhaben umsetzen, wenn es bis Anfang Juli keine vergleichbare europäische Lösung gibt. Merkel strebt ebendieses Vorgehen an und will dafür morgen auf einem Treffen von EU-Staaten werben.

