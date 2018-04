Auf dem Sonderparteitag der SPD in Wiesbaden ist Fraktionschefin Nahles zur neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Sie erhielt rund 66 Prozent der Stimmen. Ihre Herausforderin, die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange, kam auf knapp 28 Prozent. 38 Delegierte enthielten sich.

Damit wird die SPD zum ersten Mal in ihrer 155-jährigen Geschichte von einer Frau geführt. Nach dem Rücktritt des SPD-Vorsitzenden Schulz stand kommissarisch Bundesfinanzminister Scholz an der Spitze der Partei.



Nahles hatte in ihrer Bewerbungsrede einen Erneuerungsprozess der SPD versprochen. Sie wolle den Beweis antreten, dass man dies auch in der Regierung tun könne. Als Aufgaben der kommenden Jahren nannte Nahles die Bändigung des digitalen Kapitalismus. Sie kritisierte Internetkonzerne, die keine soziale Verantwortung übernähmen. Nahles versprach zudem eine offene Debatte über Änderungen bei Hartz IV.



Ihre Konkurrentin Lange hatte sich von den Hartz-Reformen distanziert. Die SPD habe in Kauf genommen, dass Menschen trotz Arbeit arm seien. Dafür entschuldige sie sich, erklärte Lange.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.