Parteitag Spaniens Regierungschef Rajoy bleibt Vorsitzender der Volkspartei

Auf dem Parteitag in Madrid hatte Mariano Rajoy keine Gegenkandidaten. (Curto de la Torre, AFP)

Spaniens Ministerpräsident Rajoy ist als Chef der konservativen Volkspartei im Amt bestätigt worden.

Auf einem Parteitag in Madrid wählten ihn die Delegierten mit 95 Prozent der Stimmen. Er hatte keine Gegenkandidaten. Rajoy kündigte an, Spanien weiterhin "mit Umsicht und Verlässlichkeit" zu regieren.



Die Popularität der Volkspartei war im Zuge mehrerer Korruptionsskandale in den vergangenen zwei Jahren gesunken. Bei der Parlamentswahl vor acht Monaten gelang ihr eine Rückkehr an die Regierung.