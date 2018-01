Was unterscheidet Parship von Tinder, was die Börsen im Internet von der klassischen menschlichen Partnervermittlerin? Nach welchen Kriterien schlagen digitale und analoge Partnerbörsen einen Kandidaten vor, mit welchen Erfolgschancen? Wie teuer kommt mich die Suche nach der großen Liebe zu stehen, wie viel Geduld sollte ich mitbringen? Und wie bewältigen Kandidatinnen und Kandidaten das erste Zusammentreffen in der echten Welt am besten? Ihre und unsere Fragen zur Suche nach der kleinen oder großen Liebe bespricht Britta Mersch mit Expertinnen und Experten.



Studiogäste:

Simone Janssen, Sprecherin des Gesamtverbands der Ehe- und Partnervermittlungen

Andia Bothe, Online-Dating-Expertin bei ZU-ZWEIT.de

Julia Rehberg, Leiterin der Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale in Hamburg

Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Die Nummer für das Hörertelefon lautet: 00 800 - 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de