Der Passauer Bischof Oster sieht ein Defizit in der Kommunikation als Grund dafür, dass sich junge Menschen immer stärker von der katholischen Kirche entfremden.

Man habe zwar Antworten auf viele Fragen, sagte Oster im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Doch gelinge es der Kirche nur schlecht, diese Antworten in die Sprache der Jugendlichen zu übersetzen. Priester und pastorale Mitarbeiter seien in diesem Punkt in den vergangenen Jahrzehnten nicht gut genug ausgebildet worden.



Der Bischof erläuterte, es gebe drei große Themenblöcke, die zur Entfremdung zwischen den Jugendlichen und der Kirche führten. Erstens gehe es um die Fragen von Sexualität, Zölibat und den Umgang mit Geschiedenen. Zweitens um die Diskrepanz zwischen einem modernen Weltbild und dem kirchlichen Verständnis von Welt und Gesellschaft. Drittens verbänden Jugendliche Religion teilweise mit Gewalt und Ursache von Krieg. Oster forderte, dem ein stärkeres christliches Engagement entgegenzusetzen. Hier könne man von den evangelischen Freikirchen lernen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.