In einem Patentstreit ist der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung zu einer Strafzahlung von mehr als 530 Millionen Dollar an den US-Konzern Apple verurteilt worden.

Samsung habe das Design des iPhone kopiert, urteilte die Jury eines US-Bundesgerichts in Kalifornien. Weitere fünf Millionen Dollar Entschädigung soll das Unternehmen wegen Patentverletzungen bei iPhone-Funktionen zahlen. Samsung kann gegen das Urteil Einspruch einlegen. 2011 war der Konzern

in dem Fall bereits zur Zahlung von 400 Millionen Dollar verurteilt worden, er ging jedoch in Berufung. Die beiden Smartphone-Konkurrenten haben sich in den vergangenen Jahren mit Dutzenden von gegenseitigen Patentklagen überzogen.

