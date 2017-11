Der Smartphone-Hersteller Samsung hat gegen den Konkurrenten Apple eine juristische Niederlage erlitten.

Der Oberste Gerichtshof in Washington lehnte es heute ab, eine Berufung von Samsung gegen eine Entscheidung anzunehmen. In dem Urteil der Vorinstanz war der koreanische Hersteller zur Zahlung von 120 Millionen Dollar an Apple verurteilt worden. Zur Begründung hieß es, Samsung habe mehrere Patente verletzt wie etwa die Entsperrung eines Telefons mit einer Fingerbewegung.



Der Patentstreit zwischen Apple und Samsung beschäftigt die Gerichte bereits seit Jahren. Zuletzt war ein Schadenersatzprozess gegen Samsung wieder aufgerollt worden.