Bereits seit 2004 hat jeder gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine Patientenquittung, so zumindest steht es im Sozialgesetzbuch. Die Gründe dafür heißen Transparenz und Kontrolle. Ärztliche Leistungen und die dafür abgerechneten Beträge sollen für die Patienten nachvollziehbar sein. Und mithilfe einer Quittung können beispielsweise auch Fehler und Unstimmigkeiten entdeckt werden. Kassiert etwa ein Arzt für Behandlungen, die er gar nicht erbracht hat, ist dies zum Nachteil für das gesamte Gesundheitssystem. Die Stiftung Warentest schickte 15 Probanden in verschiedene Arztpraxen, sie sollten sich nach der Behandlung eine Patientenquittung ausstellen lassen. Die Stichprobe zeigt, dass falsche Posten auf einer Quittung zwar die Ausnahme, aber doch möglich sind, so Warentesterin Bettina Sauer.

"Da ist bei einer Probandin eine Stuhluntersuchung abgerechnet worden, die ihres Wissens nach nicht gemacht worden ist. Es kann sein, dass dies einfach eine Art Schludrigkeitsfehler war. Das dies von einem anderen Patienten in die Quittung gerutscht ist. Wenn es um etwas Wichtiges geht, wenn man auch wirklich nicht will, dass das in den Unterlagen auftaucht, dann muss man das Gespräch mit dem Arzt suchen und ihn bitten, dass er das raus nimmt. Es kann einem ja sehr schaden, wenn dort Sachen auftauchen, die man eigentlich nicht hat."

Nachteile durch Falschangaben

Falsche Einträge können negative Folgen haben. Anbieter einer Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise fragen nicht nur den Antragsteller nach dem Gesundheitszustand, sie holen oft auch ärztliche Auskünfte ein. Falsche Unterlagen können eine Berufsunfähigkeitsversicherung somit unnötig verteuern oder sogar zur Ablehnung führen.

Die Stichprobe der Stiftung Warentest zeigt, dass nicht nur falsche Angaben möglich sind - viele Ärzte würden dem gesetzlichen Anspruch auf eine Patientenquittung auch gar nicht oder nur unzureichend nachkommen, sagt Bettina Sauer:

"Nur ungefähr bei der Hälfte der Fälle war alles so, wie wir es von einer ordentlichen Patientenquittung erwarten würden. Die anderen Quittungen waren dann unvollständig, schlecht verständlich oder auch recht unstrukturiert. Und in neun Fällen haben die Ärzte sogar gesagt, dass dies zu schwierig sei, sie wüssten gar, wie man so etwas ausstellt, sie könnten das jetzt nicht machen."

Parallel zur Patientenquittung durch einen Arzt können Versicherte auch von ihrer Krankenkasse eine Versichertenauskunft verlangen. Auch hier muss aufgelistet sein, wer wie viel Geld für welche Leistungen kassiert hat.

Statistiken der Krankenkassen zeigen, dass bisher allerdings - und das dürfte bei den Patientenquittungen nicht anders sein - nur wenige Versicherte ihren Rechtsanspruch überhaupt in Anspruch nehmen.

Auf Patientenquittung oder Versichertenaukunft bestehen

Verweigern Ärzte oder Versicherer, die Patientenquittung oder die Versichertenauskunft auszustellen, sollte man auf jeden Fall hartnäckig bleiben, so die Stiftung Warentest:

"Man kann natürlich bei der Versicherung oder dem Arzt erst mal nachfragen, vielleicht auch mehrfach. Wenn sie es dann immer noch nicht machen, dann könnte man sozusagen zur Kontrollinstanz gehen. Das wäre einmal die Kassenärztliche Vereinigung, die ist ja für alle Ärzte in einem bestimmten Gebiet zuständig. Und versicherungsseitig wäre dies sogar das Bundesversicherungsamt. Da könnte man mal durchrufen oder auch eine Mail schicken, dass man eben sein Anliegen nicht bearbeitet bekommen hat."

Und noch ein Hinweis: Einige Kassenärztliche Vereinigungen bieten auf ihren Internetseiten zumindest ein Muster für eine vollständige und auch verständliche Patientenquittung an.