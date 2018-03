Im griechischen Patras haben Unbekannte das deutsche Konsulat attackiert.

Nach Angaben der Polizei beschmierten sie die Fassade des Gebäudes mit roter Farbe. Eine autonome Gruppe übernahm die Verantwortung. Man habe aus Protest gegen die türkische Militäroffensive im Nordwesten Syriens so gehandelt. Deutschland unterstütze die Türkei mit Waffenlieferungen. Bereits in der vergangenen Woche war deswegen das deutsche Konsulat in Heraklion auf der Insel Kreta attackiert worden.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.