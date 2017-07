Der Bundesgerichtshof hat es Veranstaltern erleichtert, hohe Anzahlungen für Pauschalreisen zu verlangen.

Nach einem jetzt in Karlsruhe veröffentlichten Urteil dürfen die Unternehmen Forderungen, die über den üblichen 20 Prozent des Preises liegen, damit rechtfertigen, dass sie ihrerseits Provisionen an Reisebüros zahlen müssen. Der BGH entschied bereits zum zweiten Mal in einem Rechtsstreit zwischen dem Bundesverband der Verbraucherzentralen und dem Veranstalter TUI, der für bestimmte Pauschalreisen Anzahlungen in Höhe von 40 Prozent verlangt.



(AZ: X ZR 71/16)