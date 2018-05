Die italienische Politikerin Garavini erwartet, dass es ohne Neuwahlen zu einer Regierungsbildung in Rom kommt.

Garavini sagte im Deutschlandfunk, sie gehe davon aus, dass es eine politische Regierung der Parlamentsmehrheit aus Lega und der Fünf Sterne-Bewegung gebe, und nicht die bisher angestrebte Übergangsregierung aus Experten für verschiedene Bereiche. Die Sozialdemokratin führte aus, es sei nicht auszuschließen, dass der Staatspräsident eine solche Regierung erlauben werde, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es eine parlamentarische Mehrheit gebe. Damit könnten Neuwahlen mit ungewissem Ausgang vermieden werden.



Garavini zeigte sich sicher, dass der Wirtschaftsexperte Cottarelli, den Staatspräsident Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragt hatte, diesen Auftrag heute offiziell ablehnt. Aus Parteikreisen in Rom hieß es bereits gestern Abend, Cottarelli werde sich zurückziehen. Am Vormittag will er informelle Gespräche mit Mattarella führen.



"Lega und Fünf Sterne verstehen Politik als Spiel: Sie machen heute etwas und behaupten ein paar Stunden später das Gegenteil", so Garavani. Es könne sein, dass eine Koalition der beiden Fraktionen schnell zerbreche und doch noch Neuwahlen stattfänden. Ebenso sei es aber auch möglich, dass diese Verbindung lange halte: "Sie sind beide nationalistische, politische Kräfte, europakritische Kräfte, sie machen eine Art Trump-Politik all'Italiana, wo die Linie sein wird: Italien first." Garavini erwartet, dass sich auch die Europa-Politik der Parteien ähnlich chaotisch gestaltet wie sie sich jetzt intern zeigten. Das sei keine gute Nachricht, weder für Italien, noch für Europa.



In einer heute veröffentlichten Meinungsumfrage für die Zeitung "Corriere della Sera" zeichnet sich ab, dass die rechtsextreme Lega bei Neuwahlen noch mehr Wählerzuspruch bekäme: Die Partei legte auf 25,4 Prozent zu. Das ist ein Plus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis von Anfang März. Die Bewegung "Fünf Sterne" blieb in der Umfrage demnach konstant bei 32,6 Prozent. Zusammen hätten die beiden Parteien damit eine noch deutlichere Mehrheit als jetzt im italienischen Abgeordnetenhaus.

