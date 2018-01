Der jordanische König Abdullah der Zweite hat Kritik an der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Trump geübt.

Jerusalem nehme für Muslime und Christen genauso eine Schlüsselstellung ein wie für Juden, sagte Abdullah nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Pence in Amman. Der Status der Stadt sei zentral bei der Suche nach Frieden in der Region und müsse in einem Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Pence verteidigte Trumps Schritt als historische Entscheidung. Die USA würden weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt eintreten.



Pence reiste anschließend nach Israel weiter. In Jerusalem will er morgen mit Ministerpräsident Netanjahu zusammentreffen und vor dem Parlament sprechen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.