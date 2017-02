Pence erklärte in Brüssel, die USA strebten danach, ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union noch zu vertiefen. Er äußerte sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident Tusk. Dieser wiederum kritisierte recht unverblümt das bisherige Auftreten der US-Regierung. Das Treffen mit Pence sei dringend nötig gewesen, so Tusk, denn: "Es ist einfach zu viel passiert in den vergangenen Wochen."

"Die Nato ist nicht obsolet"

Als "unheilbar pro-amerikanischer Europäer" habe er es sich erlauben können, Sorgen und Hoffnungen sehr deutlich zu äußern, unterstrich Tusk. Die Verlässlichkeit und Stabilität des Westens sei entscheidend für Millionen Menschen auf der Welt.

Die Nato könne modernisiert werden, aber sie sei nicht obsolet, betonte Tusk. "Wir können über alles diskutieren, angefangen bei den finanziellen Beiträgen, aber immer nur mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu stärken und sie nicht zu schwächen." Tusk wies damit Äußerungen von Präsident Trump zur Nato zurück.

Gemeinsames Ziel der EU und der USA müsse es bleiben, die internationale Ordnung aufrecht zu erhalten, erklärte Tusk weiter. Darin habe Pence ihm zugestimmt.

The reports @MunSecConf of the death of the West have been greatly exaggerated. #MSC2017 pic.twitter.com/TajxoQkpxe — Donald Tusk (@eucopresident) February 20, 2017

Appell an die Konfliktparteien in der Ukraine

Pence ging konkret auf die Lage im Osten der Ukraine ein. Die USA appellierten an beide Seiten in dem Konflikt, die ab heute geltende neue Waffenruhe zu respektieren, betonte der Vizepräsident. Die Vereinigten Staaten sähen Russland weiter in der Verantwortung für die Situation. Zugleich strebe Präsident Trump aber auch danach, eine neue gemeinsame Basis für die Lösung des Konflikts zu finden.

"Exzellente Begegnung"

Die Außenbeauftragte Mogherini hatte ihre Sorgen über die künftige Zusammenarbeit mit den USA eher zurückhaltend formuliert: Europäer und Amerikaner hätten noch viel Arbeit vor sich, sagte sie nach der Begegnung mit Donald Trumps Stellvertreter. Die Begegnung mit Pence sei "exzellent" verlaufen und bilde eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.

Welcoming #US @VP Pence in Brussels for his official visit to #EU. Excellent meeting, good basis for our cooperation pic.twitter.com/tlrKLweM4U — Federica Mogherini (@FedericaMog) February 20, 2017

Am letzten Tag seiner Europareise führt Mike Pence eine ganze Reihe hochrangiger Gespräche in Brüssel. Pence trifft dort auch den EU-Kommisionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen geht es aus Sicht der USA bei dieser Europareise nicht zuletzt auch darum, Irritationen zu beseitigen.

Kritische Worte aus Belgien

Der belgische Regierungschef Charles Michel hatte nach einem Treffen mit Pence gestern Abend hervorgehoben, Europa verteidige Werte wie die Meinungsfreiheit, Toleranz und Menschenrechte. Pence erklärte seinerseits, man werde sich den gemeinsamen Herausforderungen stellen und vereint gegen Bedrohungen vorgehen.

In Brussels, Prime Minister @CharlesMichel & I reaffirmed strong US-Belgian partnership & need to address shared threats/challenges together pic.twitter.com/8Vd8YnRBYC — Vice President Pence (@VP) February 20, 2017

Die Proteste gegen den Besuch des US-Vizepräsidenten fielen eher klein aus. Eine Demonstration im Europaviertel der belgischen Hauptstadt hatte nach Angaben der Polizei etwa 60 Teilnehmer.

(riv/cc)