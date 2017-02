Pence in Brüssel US-Vizepräsident führt Gespräche mit EU- und Nato-Vertretern

US-Vizepräsident Pence und EU-Ratspräsident Tusk. (dpa/picture-alliance/Thierry Monasse)

Die EU-Außenbeauftragte Mpgherini hat das Gespräch mit US-Vizepräsident Pence ist in Brüssel als gute Grundlage für die Zusammenarbeit bezeichnet.

Pence versicherte nach der Begegnung in der US-Botschaft, er sei sehr dankbar für die Gelegenheit, Wege zur Vertiefung der Beziehungen auszuloten. Inzwischen kam er mit EU-Ratspräsident Tusk zusammen und trifft später auch Kommissionschef Juncker.



Der Vorsitzende des Vereins "Atlantik-Brücke", Merz, sagte im Deutschlandfunk, er mache sich derzeit mehr Sorgen um die Europäische Union als um Amerika. Präsident Trump lenke die Europäer davon ab, in welcher Krise ihre Institutionen seien. Zur jüngsten Forderung der USA nach einer Anhebung der Militärausgaben meinte Merz, dies hätte man von einer Regierung Clinton genauso gehört. Zum Abschluss der Europareise des US-Vizepräsidenten ist am NAchmittag noch eine Begegnung von Pence und Nato-Generalsekretär Stoltenberg geplant.